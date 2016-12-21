Армянские вооруженные подразделения 35 раз нарушили режим прекращения огня

Формирования вооруженных сил Армении, используя 82-мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 35 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Шаваршаван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенных на безымянных высотах и в селе Фарахли Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.