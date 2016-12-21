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Новости » Ислам в вопросах

Верен ли намаз страдающего насморком человека, если во время намаза у него из носа выделится мокрота?

Читатель спрашивает: Верен ли намаз страдающего насморком человека, если во время намаза у него из носа выделится мокрота?

Насморк и мокрота, выделяемая из носа, не являются препятствием для намаза. Конечно же, желательно, чтобы при совершении малого омовения были омыты носовая и ротовая полость. Больным людям лучше делать это теплой водой. Но если даже во время выполнения намаза из носа потечет мокрота, в этом нет никаких проблем. Человек может держать в руках или кармане салфетку, и при необходимости использовать ее для удаления мокроты, при этом, не отворачиваясь от киблы и не издавая лишних звуков.


Опубликовано:22 Декабрь, 2016  12:04, ]]>Печать]]>
 
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