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В Средиземном море обнаружены тела семи погибших мигрантов

Тела семи нелегальных мигрантов, погибших при попытке добраться из Африки к берегам Европы, были обнаружены в среду в Средиземном море.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, при этом в ходе четырех поисково-спасательных операций, проводимых при координации римского оперативного центра береговой охраны, были спасены около 300 человек.

В начале декабря верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число погибших мигрантов, пытающихся по Средиземному морю попасть в Европу, к концу года может достичь 5 тысяч человек. По его словам, за 11 месяцев 2016 года Средиземное море пересекли 400 тысяч человек, из которых в Италию прибыли 170 тысяч.


Опубликовано:22 Декабрь, 2016  12:07, ]]>Печать]]>
 
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