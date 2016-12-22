Армия Нигерии освободила более 1800 заложников на северо-востоке страны

Армия Нигерии освободила более 1,8 тыс. заложников, захваченных боевиками радикальной группировки "Боко харам", на северо-востоке страны.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, операция проводилась с 15 по 21 декабря.

На минувшей неделе в лесном массиве Самбиса были вызволены из плена 600 человек.В ноябре от боевиков были зачищены южные районы озера Чад. Тогда были освобождены 85 заложников.

"Боко харам" добивается создания "исламского халифата" и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей.