Режим прекращения огня был нарушен 37 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя 60-миллиметровые минометы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 37 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Джафарли Газахского района. С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Баш Гервенд, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Гараханбейли Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.