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Террористы «Исламского государства» сожгли заживо двух турецких военных

Боевики «Исламского государства» заживо сожгли двух турецких военнослужащих.

Как передает islam.az со ссылкой на Лента.ру, видео с казнью военных было распространено в интернете, многие турецкие пользователи высказали призывы к возмездию ИГ. Власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях. В предыдущий раз аналогичные меры принимались после убийства в Анкаре Андрея Карлова.

Уточняется, что солдат, захваченных террористами в плен за год до этого, казнили в районе сирийского города Аль-Баб. Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия уничтожили 138 боевиков.

Отметим, подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

Напомним, Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский Мовлут Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после нападения.


Опубликовано:23 Декабрь, 2016  11:43, ]]>Печать]]>
 
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