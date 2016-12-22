Читатель спрашивает: Если женщина спрятала свидетельство о браке, то может ли мужчина без наличия свидетельства дать ей развод?

В череде основных условий расторжения брака нет никаких требований относительно свидетельства (фиксирующего документа) о браке. Основные требования к разводу приведены в книгах по шариату. Если эти условия будут выполнены и слова о расторжении брака будут произнесены верно, то брак считается расторгнутым. И факт сокрытия женщиной документа, подтверждающего заключение брака, не имеет никакого значения. Это же относится и к заключению брака, то есть, если слова о заключении брака будут произнесены правильно, то этого достаточно. Документ о заключении брака составляется с целью решения некоторых проблем, которые могут возникнуть при разводе (например, выплата мехриййе), и вручается членам семьи женщины.