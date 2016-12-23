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В Австралии предотвращена серия терактов

В австралийском Мельбурне на рождественской неделе планировались атаки в нескольких общественных местах с использованием взрывных устройств, а также огнестрельного и холодного оружия. Однако полиция предотвратила теракты и задержала преступников, сообщает ABC News.

«Мы полагаем, что их намерением было осуществление того, что мы называем многоплановой террористической атакой, возможно, в день Рождества», — заявил шеф полиции штата Виктория Грэм Эштон. В числе предполагаемых целей — площадь Федерейшн Сквер, собор Святого Павла и вокзал Мельбурна Флиндерс-Стри, добавил он.

Как отмечается, полицейская антитеррористическая операция прошла в четырех различных районах на севере Мельбурна. В итоге были задержаны семь человек, которые радикализировались под влиянием пропагандистской работы «Исламского государства», уточнили в полиции. Как оказалось, четверо — уроженцы Австралии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще один — гражданин Австралии, приехавший в страну из Египта. По данным газеты Herald Sun, четверо задержанных уроженцев Австралии — молодые люди с «ливанскими корнями».


Опубликовано:23 Декабрь, 2016  13:58, ]]>Печать]]>
 
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