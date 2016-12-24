Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с попыткой проведения вынужденными переселенцами акции в Билясуваре

22 декабря около 18:00 на территории Билясуварского района группа жителей поселка, построенного для вынужденных переселенцев из Джабраилского района, устроила шествие к зданию Исполнительной власти Джабраилского района. Протестующие отказывались оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

Как сообщает islam.az со ссылкой на совместное заявление пресс-служб Генпрокуратуры и МВД, несмотря на призыв блюстителей порядка к участникам несанкционированной акции разойтись, вынужденные переселенцы отказались подчиниться и пустили в ход камни и палки. Девяти исполняющим служебные обязанности сотрудниками полиции были нанесены различные травмы, а также разбиты стекла 1 служебного автомобиля.

Благодаря оперативным мерам противозаконные действия были пресечены, активные участники акции Джалал Гулиев, Илькин Искендеров и Гюльага Алмамедов задержаны.

6 из 9 пострадавших сотрудникам была оказана первая медицинская помощь , 3 – были госпитализированы.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия), 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в статье) УК АР. Ведется следствие.