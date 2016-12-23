Режим прекращения огня был нарушен 43 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 43 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского, Шаваршаван Ноемберянского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Фарахли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района Армении были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Агбулаг, Алибейли и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Сеидахмедли, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Физулинского, Джабраилского и Ходжавендского районов.