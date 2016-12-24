Турецкий министр: «Мы не знаем, является ли подлинным видео ИГИШ»

«Я не располагаю подробной информацией. Мы не знаем, является ли подлинным видео. Известно, что в виртуальном мире происходят многочисленные манипуляции».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА , об этом отвечая на вопрос журналистов о видео ИГИШ, заявил министр развития страны Лютфи Эльван.

Министр обороны Фикри Ишык также не прокомментировал видео. «Мы знаем, что на сегодняшний день 3 наших солдата находятся в руках ИГИШ. Другая информация является не уточненной».

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Камал Кылычдароглу потребовал от правительства точного объяснения произошедшего. В свою очередь, депутаты от СНР направили министру обороны письменное прошение.

Напомним, террористическая группировка ИГИШ распространила видеокадры, где заживо сжигает двух турецких солдат.