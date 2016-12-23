Читатель спрашивает: Верно ли большое омовение, совершенное с серьгой в ушах? Необходимо ли омыть и отверстие в мочке уха, если серьга была предварительно снята?

Во время большого омовения следует омыть все внешне видимые части тела. Серьга обычно покрывает часть уха, и вода не проникает под нее. Поэтому следует или до совершения большого омовения снять серьгу, или же во время большого омовения провернуть серьгу в ухе, чтобы вода смогла проникнуть под нее. После снятия серьги из уха нет необходимости промывать отверстие в мочке. Потому что, как было отмечено, при совершении большого омовения обязательно следует омыть лишь внешне зримые части тела. А так как отверстия в ухе не видны, то и прилагать усилия для их омовения не следует.