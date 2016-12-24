Совбез ООН принял резолюцию о запрете Израилю строить поселения на территориях Палестины

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях.

Как передает islam.az со ссылкой на Reuters, в тексте документа также говорится о том, что стороны должны предпринять шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к «внушающим доверие переговорам» по вопросам, касающимся окончательного статуса.

Сообщается, что за принятие резолюции №2334 проголосовали 14 членов Совета безопасности.