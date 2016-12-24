Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

Двое боевиков ликвидированы силовиками в селении Телетль Шамильского района Дагестана.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов близ селения Телетль Шамильского района были обнаружены двое боевиков, которые отказались сложить оружие. В ходе боя они были ликвидированы", - заявил источник.

Личности боевиков устанавливаются. По предварительным данным, они входили в местную бандгруппу.