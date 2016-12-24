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Новости » Новости по миру

ФБР предупредило о возможных атаках ИГ в США на Рождество

Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило предупреждение о возможных атаках террористической группировки  "Исламского государства" (ИГ) на территории США в рождественские праздники, сообщает islam.az со ссылкой на Би-би-си.

"ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы", - говорится в заявлении бюро.

Одновременно госдепартамент США предостерег американских туристов от посещения Иордании и отдельных районов Египта, сославшись на высокий уровень террористической угрозы.


Опубликовано:24 Декабрь, 2016  12:04, ]]>Печать]]>
 
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