Президент посетил мечеть «Бейляр» после реставрации

24 декабря состоялась презентация мечети «Бейляр» в Ичеришехер после реставрации и консервации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Вначале глава государства и его супруга ознакомились с созданной в мечети экспозицией «Священные реликвии».

Начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов подробно проинформировал главу государства и его супругу о проделанной работе. Было отмечено, что, глядя на этапы развития древнего Баку, можно увидеть, что в этом городе с древних времен различные религии и образы жизни сменяли друг друга, превратившись в итоге в источник духовной культуры. С первой половины VII века в Азербайджане, в том числе в Баку, широкое распространение получил Ислам, что стало причиной строительства в городе многочисленных религиозно-архитектурных памятников - мечетей, молелен, школ-мечетей и гробниц. Этот процесс продолжался столетиями, в итоге до наших дней дошли десятки древних памятников культуры. Построенная в 1895 году мечеть «Бейляр» является историко-архитектурным памятником местного значения.

Было отмечено, что это - последняя мечеть, построенная на территории Ичеришехер.

Реставрация и консервация в мечети «Бейляр» проводилась известным австрийским экспертом-реставратором Эрихом Пуммером, приглашенным Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». В реставрационных работах, которые велись в 2014-2015 годах, принимал участие также «Центр традиционного искусства Ичеришехер», украсивший двери и окна архитектурными элементами. В мечети, ставшей музеем по назначению, создана экспозиция «Священные реликвии».

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что в экспозиции представлены относящиеся к различным периодам старинные издания Корана, являющегося священной реликвией Ислама. Здесь демонстрируются 73 издания Корана, 7 религиозных книг, 19 религиозных атрибутов – в общей сложности 99 экспонатов. Среди привлекающих внимание экспонатов - страницы книг, спасенные от пожара, замурованный ахундом в стену и сохраненный таким образом Коран, принадлежавший Дербентской мечети, а также представленные здесь разделы Корана. Священные реликвии, собранные в различных регионах Азербайджана, обнаружены в подвергшихся пожару библиотеках и частных имениях.

Отметим, что мечеть еще со времен СССР использовалась в качестве реставрационного центра, и это продолжалось вплоть до начала последних реставрационных работ.