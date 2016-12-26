Пять боевиков убиты при перестрелке в Афганистане

Пять боевиков были убиты, еще пятеро получили ранения при перестрелке, вспыхнувшей в воскресенье между силами безопасности и движением "Талибан" в районе Джаркдак в 2 км от города Шибарган -- административного центра провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Как передает İslam.az со ссылкой на Apa, об этом заявил представитель провинциальной полиции Абдул Хафиз Кхаши. По его словам, перестрелка началась после того, как группа талибов в воскресенье штурмовала полицейские КПП. Движение "Талибан" пока не прокомментировало данные сведения.