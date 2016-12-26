Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 38 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 38 раз.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паракавар и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Газахского района. Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Шураабад Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз Физулинского, Мехтили Джабраильского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Гейгельского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.