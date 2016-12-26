Сирийские войска уничтожили более 50 террористов ИГ к востоку от Алеппо

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отражают атаки террористов из группировки ИГ в 40 км к востоку от города Алеппо. Как сообщило информационное агентство SANA, банды ИГ пытаются прорваться к оборонительному рубежу правительственных сил в районе Дейр-Хафир на территории летного училища.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, защитники этого важного плацдарма отбили нападение и преследуют противника у населенных пунктов Мешрефа-Бу-Джаббар и Эль-Бейджан, сообщил агентству представитель военного командования. "Убиты свыше 50 террористов, уничтожены их военно-транспортные средства", - отметил он.

С сентября банды ИГ регулярно нападают на Дейр-Хафир и пытаются овладеть этим форпостом сирийских войск. На этом направлении находится другой оборонительный рубеж - военный аэродром Квейрас, который был освобожден от террористов в ноябре 2015 года при поддержке российских ВКС.

Сирийские военнослужащие и ополченцы ведут бои с бандами ИГ в 90 км к юго-западу от Пальмиры. Они продвигаются к захваченным боевиками стратегическим высотам Тулюль-эс-Соуд и населенному пункту Эш-Шарифа. В ходе проведенной войсками операции в этом районе было убито 15 террористов, уничтожен один заминированный пикап.

Отбита атака банды ИГ в соседней местности Джуб-эль-Джарах. Как сообщает SANA, там ликвидировано 20 террористов во главе с их полевым командиром Абу Бакром Хальфая.