Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием

Официальные лица Израиля и Пакистана вступили в спор в соцсетях из-за так называемых фейковых новостей, сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф резко в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие, передает İslam.az со ссылкой на Интерфакс.

"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", - написал он.

Такой жесткий ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом", которая появилась на сайте AWD News 20 декабря.

Израильское минобороны ранее прокомментировало публикацию, назвав ее выдумкой и подчеркнув, что глава ведомства никогда не говорил ничего подобного.

Пакистан присоединился к клубу ядерных держав в 1998 году. Израиль никогда официально не опровергал и не подтверждал наличия у него ядерного оружия, хотя эксперты полагают, что оно есть. Между этими странами нет дипломатических отношений.