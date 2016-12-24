Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова

В Бакинском городском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Талеха Багирова, Фуада Гахраманлы и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал у суда лишить свободы обвиняемых Аббаса Гусейнова на 20 лет, Джаббар Джаббарова на 19 лет, Расима Джабраилова на 17 лет, Рамина Ярыева на 10 лет, а Шамиля Абдулалиева, Закира Мустафаева, Джахада Бабакишизаде, Агиля Гулиева, Аббаса Гулиева, Ибрагим Худавердиева, Этибар Исмаилова, Бахруза Гулиева, Али Нуриева, Алибала Велиева, Фархада Бабаева и Аббаса Тагиева на 15 лет.

Процесс будет продолжен 9 января.