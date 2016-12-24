ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Президент посетил мечеть «Бейляр» после реставрации Президент посетил мечеть «Бейляр» после реставрации
Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с попыткой проведения вынужденными переселенцами акции в Билясуваре Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с попыткой проведения вынужденными переселенцами акции в Билясуваре
Верен ли намаз страдающего насморком человека, если во время намаза у него из носа выделится мокрота? Верен ли намаз страдающего насморком человека, если во время намаза у него из носа выделится мокрота?
Председатель Госкомитета: «Из присоединившихся к ИГ представителей мусульманских стран меньше всего азербайджанцев» Председатель Госкомитета: «Из присоединившихся к ИГ представителей мусульманских стран меньше всего азербайджанцев»
Армия Нигерии освободила более 1800 заложников на северо-востоке страны Армия Нигерии освободила более 1800 заложников на северо-востоке страны

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2016»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Точка зрения

Анкара попросила поддержки с воздуха в Сирии

Турция попросила возглавляемую США коалицию помочь ее войскам с воздуха в районе сирийского города Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters.

«Международная коалиция обязана исполнить свой долг, предоставив нам воздушную поддержку в битве за Эль-Баб, — объявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — Непредоставление этой поддержки, так необходимой нам, совершенно недопустимо».

Калин также назвал число боевиков «Исламского государства», ликвидированных за время последних боев под Эль-Бабом. По его словам, турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.

Тяжелые бои за Эль-Баб продолжаются уже несколько недель. Турецкие войска и их союзники из ССА пытаются окружить населенный пункт. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: в частности, турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард».

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание в этих районах зон безопасности.


Опубликовано:26 Декабрь, 2016  16:43, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Декабрь, 2016
Президент посетил мечеть «Бейляр» после реставрации
21 Декабрь, 2016
Посольство России в Баку в «расстрельном списке» ИГИЛ
20 Декабрь, 2016
Межмазхабное противостояние в "котле" Алеппо: кто сценарист?
20 Декабрь, 2016
Задержан фотограф за постановку съемки "раненных детей из Алеппо"
19 Декабрь, 2016
В Анкаре убит посол России в Турции (ВИДЕО)

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Декабрь, 2016
Иракские силы начнут новое наступление в Мосуле в ближайшие дни
26 Декабрь, 2016

Анкара попросила поддержки с воздуха в Сирии
26 Декабрь, 2016
Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова
26 Декабрь, 2016
Трамп отменит почти все указы Обамы
26 Декабрь, 2016

Как должен поступить человек, если в 3-м и 4-м рукатах вместо «тасбихати-арбаа» начнет читать «Фатиху», и поймет это в середине? Ислам в вопросах
26 Декабрь, 2016
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
26 Декабрь, 2016
Сирийские войска уничтожили более 50 террористов ИГ к востоку от Алеппо
26 Декабрь, 2016

В Конго при нападении боевиков погибли более 20 мирных жителей
26 Декабрь, 2016
Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 38 раз
26 Декабрь, 2016
Пять боевиков убиты при перестрелке в Афганистане
26 Декабрь, 2016
По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в Ираке
24 Декабрь, 2016

Президент ознакомился с условиями, созданными после реставрации в мечети «Бейляр» (ФОТОЛЕНТА)
24 Декабрь, 2016
Президент Филиппин хочет сжечь ООН
24 Декабрь, 2016

В Дамаске боевики отравили воду дизельным топливом
24 Декабрь, 2016
ФБР предупредило о возможных атаках ИГ в США на Рождество
24 Декабрь, 2016
Двое боевиков ликвидированы в Дагестане
24 Декабрь, 2016

Совбез ООН принял резолюцию о запрете Израилю строить поселения на территориях Палестины
24 Декабрь, 2016

Верно ли большое омовение, совершенное с серьгой в ушах? Ислам в вопросах
24 Декабрь, 2016
Турецкий министр: «Мы не знаем, является ли подлинным видео ИГИШ»
24 Декабрь, 2016
Режим прекращения огня был нарушен 43 раза
23 Декабрь, 2016

Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с попыткой проведения вынужденными переселенцами акции в Билясуваре
23 Декабрь, 2016

Путин: Я не хочу, чтобы употребляли слово "ислам" рядом с террором
23 Декабрь, 2016
Один из ключевых командиров "Талибана" ликвидирован в Афганистане
23 Декабрь, 2016
В Австралии предотвращена серия терактов
23 Декабрь, 2016
Сирийская армия полностью освободила Алеппо
23 Декабрь, 2016
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
23 Декабрь, 2016

Если женщина спрятала свидетельство о браке, то может ли мужчина без наличия свидетельства дать ей развод? Ислам в вопросах
23 Декабрь, 2016

Террористы «Исламского государства» сожгли заживо двух турецких военных
23 Декабрь, 2016
В Турции задержана заместитель спикера парламента
23 Декабрь, 2016
Режим прекращения огня был нарушен 37 раз
22 Декабрь, 2016

Армия Нигерии освободила более 1800 заложников на северо-востоке страны
© 2016 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com