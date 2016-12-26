Иракские силы начнут новое наступление в Мосуле в ближайшие дни

Иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению города Мосул от группировки ИГ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского военного инструктора.

Операция во втором по величине городе Ирака, захваченном ИГ в 2014 году, продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США. Военным на первых этапах удалось занять ряд районов на востоке Мосула, но продвижение затем замедлилось, передает islam.az.

"Мы готовимся к новой фазе атаки, так как начинаем проникновение вглубь восточного Мосула. Ведется расстановка людей и вооружения… все произойдет в ближайшие несколько дней", — сообщил агентству подполковник Стюарт Джеймс.

Он добавил, что успех дальнейших действий против ИГ будет зависеть от первых итогов наступления. "Если мы добьемся большого успеха в первый день и наберем ход, то это может пойти очень быстро", — сказал Джеймс.

Агентство отмечает, что ранее на восточный фронт в Мосуле были переброшены силы иракской федеральной полиции с южных окраин города.