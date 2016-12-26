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Новости » Ислам в вопросах

Почему пророк Давуд (а) не считается улуль-азм? Ведь и ему были ниспосланы Псалмы.

Читатель спрашивает: Если пророки, которым был ниспосланы шариат и книга считаются улуль-азм, то почему пророк Давуд (а) таковым не считается? Ведь и ему были ниспосланы Псалмы.

Улуль-азм считаются не пророки, которым были ниспосланы только откровения, но и те, которые принесли людям новый шариат. То есть, пророк улуль-азм приносит с собой новый шариат, тем самым аннулируя указания шариата предыдущего пророка улуль-азм. А пророки, которые жили между двумя пророками улуль-азм, подчиняются шариату предыдущего пророка улуль-азм. Например, пророки, которые жили между Ибрахимом (а) и Мусой, проповедовали шариат пророка Ибрахима (а). Пророк Давуд (а) жил после пророка Мусы, до пророка Исы (а). И он проповедовал шариат Его светлости Мусы (а). А ниспослание Давуду (а) не является указаниями шариата, это молитвы и песни, воспевающие Аллаха.


Опубликовано:27 Декабрь, 2016  11:57, ]]>Печать]]>
 
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