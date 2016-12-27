Режим прекращения огня был нарушен 46 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 46 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Коханеби и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Джавахирли, Шураабад, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.