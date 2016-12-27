Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев, живущих во Франции, уехать из этой страны.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, свое заявление он сделал на фоне предстоящей ближневосточной мирной конференции в Париже.

«Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать», — заявил министр.

Либерман назвал конференцию трибуналом против Израиля, который повредит стране и ее доброму имени.

Напомним, в январе в Париже пройдет многосторонний форум, который, по замыслу организаторов, должен способствовать реанимации палестино-израильского урегулирования. Тем не менее, Израиль отказался от участия в конференции и призвал Францию отменить ее.

Страна настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. Та, напротив, поддерживает проведение конференции. По заявлению палестинцев, двусторонний формат исчерпал себя, а переговорные возможности с израильтянами неравны.