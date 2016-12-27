Американский генерал рассказал, когда освободят Мосул и Ракку

На освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки "Исламское государство" уйдет два года.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции во главе с США.

По его словам, при упорной работе возглавляемая США антитеррористическая коалиция сможет освободить от боевиков Мосул и Ракку, а также уничтожить остатки группировки, которые попытаются спрятаться в Сирийской пустыне, не ранее конца 2018 года. При этом генерал не указал точных сроков проведения операции по зачистке пустыни, но отметил, что кампания западной коалиции идет медленно.