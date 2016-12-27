За последние 13 лет в Ираке убито 455 журналистов.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, информацию об этом распространила Профсоюзная организация журналистов Ирака.

В докладе организации говорится, что в странах, где не работают законы и не защищаются права, работать журналистом очень опасно: "Нет никакой гарантии их безопасности. В 2016 году журналисты в Ираке столкнулись с многочисленными трагедиями. За год в отношении представителей СМИ продолжились убийства и смертельные угрозы. В этом году террористическая группировка ИГИЛ убила 20 журналистов".

В отчете отмечается, что в 2003 году после оккупации США Ирак является опасным местом для журналистов по причине хаотической ситуации в стране.