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За последние 13 лет в Ираке убито 455 журналистов

За последние 13 лет в Ираке убито 455 журналистов.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, информацию об этом распространила Профсоюзная организация журналистов Ирака.

В докладе организации говорится, что в странах, где не работают законы и не защищаются права, работать журналистом очень опасно: "Нет никакой гарантии их безопасности. В 2016 году журналисты в Ираке столкнулись с многочисленными трагедиями. За год в отношении представителей СМИ продолжились убийства и смертельные угрозы. В этом году террористическая группировка ИГИЛ убила 20 журналистов".

В отчете отмечается, что в 2003 году после оккупации США Ирак является опасным местом для журналистов по причине хаотической ситуации в стране.


Опубликовано:27 Декабрь, 2016  13:36, ]]>Печать]]>
 
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