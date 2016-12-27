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Новости » Точка зрения

Как в Азербайджане предотвратили покушение на Путина

В телепередаче журналиста Андрея Караулова «Момент Истины», выходящей в эфир на «Пятом Канале», рассказали о попытке покушения на президента России Владимира Путина, которое было предотвращено в Баку. В передаче, вышедшей в эфир 12 декабря, рассказывается о нескольких покушениях на российского лидера, о которых общественность была мало информирована, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Начиная с 1999 года, из открытых источников известно, как минимум, о шести покушениях на жизнь президента нашей страны», — начал передачу Караулов.

В частности, в ней говорится, что в 2002 году президент Азербайджана Гейдар Алиев и министр нацбезопасности Намик Аббасов рассказали о покушении на Владимира Путина, которое готовилось в Баку. Далее телеканал приводит архивное интервью Гейдара Алиева по данному вопросу.

«Мы не хотели рекламировать себя, поэтому и не говорили. А так ФСБ знает. И до прилета Путина в Баку они знали, что мы провели мероприятие. Наш министр рассказал, какие средства для осуществления террора были изъяты», - говорит в интервью Гейдар Алиев.

Затем в программе обнародовали и архивное интервью с бывшим министром нацбезопасности Азербайджана Намиком Аббасовым.

«Это была самая напряженная работа МНБ Азербайджана в этом году. Этот человек гражданин Ирака Кянан Ахмед Рустамов. Он же Абдуррахман Бухари, он же Абусаид Кюрди, он же Кянан Ахмедович Магомедов. Он известен этими кличками в мире террористов. Этот человек прошел обучение в Афганистане и Чечне. Он воевал вместе с чеченцами. Точно трудно сказать, когда созрел план покушения на Путина. Но у него был целый арсенал взрывчатых средств. Это была усложненная система, которая устанавливает связь между передающей частью и собственно взрывателем. До этого наши специалисты не видели подобных устройств среди самодельных взрывчатых устройств. У нас была информация, что он хочет убить Путина во время визита в Баку», - сказал бывший министр.

Ведущий передачи также заявил, что за эти годы, несмотря на заявления президента и министра нацбезопасности Азербайджана, ни один журналист не поинтересовался этим террористом и не попытался взять у него интервью. Он до сих пор содержится в тюрьме, которая расположена в 42 километрах от Баку.

P.S. С 2017 года «Пятый канал» не будет показывать программу Андрея Караулова «Момент истины». Решение принято на фоне смены руководства канала, но по времени совпало с выходом передачи о покушениях на жизнь Владимира Путина.

По словам Андрея Караулова, он сам не подписал договор с каналом на следующий год. От более подробных комментариев он отказался, адресовав вопросы к руководству «Пятого канала».

Однако два собеседника  телеканала «Дождь», знакомых с производством передачи, утверждают, что инициатором разрыва отношений был именно канал.


Опубликовано:27 Декабрь, 2016  13:50, ]]>Печать]]>
 
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