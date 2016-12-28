Госдеп назвал нелепым заявление Эрдогана о поддержке ИГ со стороны США

Госдепартамент США назвал «смехотворным» заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он обладает доказательствами оказания коалицией во главе с США поддержки террористов «Исламского государства» (ИГ). Как передает islam.az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер подчеркнул, что у Анкары нет оснований делать подобные заявления.

«Это нелепое обвинение», — сказал он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара обладает доказательствами оказания коалицией во главе с США поддержки террористам.

Президент Турции отметил, что силы коалиции не выполняют своих обязательств относительно борьбы с ИГ.

«Они обвиняют нас в поддержке ИГ. Но в настоящее время они оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, PYD и YPG. Это ясно как день. У нас имеются в распоряжении доказательства - снимки, фотографии и видео, подтверждающие это», - отметил Эрдоган.