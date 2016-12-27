Читатель спрашивает: В источниках упоминается сура «Гафир», однако в некоторых экземплярах Корана такой суры нет. Как иначе называется сура «Гафир»?

Некоторые суры Корана называются по-разному. Например, сура «Хамд» также именуется «Фатихой», а «Ихлас» - «Товхид». Суры «Нас» и «Фалаг» называются также «Муваззатейн». Такое различное название слов связан со словами, которые встречаются в тексте. Так, иногда суры называются в соответствии с охватываемой темой, а иногда – с отдельными словами. 40-ая сура Корана называется и «Мумин», и «Гафир».