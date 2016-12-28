Председатель Госкомитета: «На кладбищах будет запрещено заранее занимать дополнительные места»

«В следующем году в Милли Меджлисе будет рассмотрен законопроект «О кладбищах»

Как сообщает islam.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. Председатель госкомитета сказал, что в законопроекте отражены вопросы, связанные с кладбищами, размерами могил и надгробных плит на новых кладбищах, расстоянием между могилами, расстоянием между кладбищами и населенными пунктами, вопросы захоронения одиноких людей: «Иногда некоторые люди берут на кладбище дополнительные места. В будущем этому позволено не будет. В соответствии с новыми правилами о кладбищах, после смерти какого-либо человека, если это мужчина, то по его завещанию рядом с ним может быть похоронена его супруга, а если это женщина, то рядом с ней может быть похоронен ее супруг. Ни при каком другом случае занимать дополнительные места разрешаться не будет».

М.Гурбанлы отметил, что согласно новым правилам, кладбища снова будут в распоряжении муниципалитетов.