Госдеп заявил, что США не предоставляют сирийской опозиции ПЗРК

Власти США не предоставляют сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к новым жертвам.

"Мы не предоставляем ПЗРК сирийской оппозиции. Мы слышали эти заявления и раньше", — сказал Тонер.

По его словам, США "очень обеспокоены попаданием подобных вооружений в Сирию".

На прошлой неделе Обама подписал закон о военных расходах, который, предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции. Ранее в декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.