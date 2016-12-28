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Армяне обстреляли азербайджанские позиции

Вооруженные формирования Армении, используя 60-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 41 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, подверглись обстрелу азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Шураабад, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Ашагы Сеидахмедли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.


Опубликовано:28 Декабрь, 2016  11:15, ]]>Печать]]>
 
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