Турция и Россия договорились по поводу режима прекращения огня в Сирии

Турция и Россия договорились по поводу применения в Сирии общего режима прекращения огня.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, за исключением террористов, все стороны в Сирии обещали соблюдать договоренность.

Отмечается о проведении вчера заседания с участием официальных представителей Турции и России, а также сирийских оппозиционных сил.

Как отметили в агентстве, в случае успешности режима прекращения огня, при посредничестве Турции и России, сирийский режим и оппозиционные силы приступят к политическим обсуждениям в Астане.