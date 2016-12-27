2017 год грозит Европе политическим "апокалипсисом" - The Guardian

Европу в 2017 году может ждать политический "апокалипсис": крах властных элит, чреда терактов и новая волна миграции повергнут ЕС в кризис, который Брюссель вряд ли сможет преодолеть. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, так считает обозреватель The Guardian Джон Хенли.

Как полагает автор, "апокалиптический сценарий" для Европы будет выглядеть так: в начале года спецслужбы стран ЕС вновь допустят промашку, и в одной из столиц Старого света случится резонансный теракт.

Первым, кто воспользуется растущим ощущением беспомощности перед лицом терроризма станет голландский правый политик Герт Вилдерс, чья партия с высокой вероятностью одержит победу на парламентских выборах в Нидерландах в марте будущего года. Хенли подчеркивает, что в контексте кризиса европейской безопасности жесткий курс Вилдерса в отношении вопросов миграции сыграет на руку голландскому политику и укрепит позиции его "Партии свободы".

Далее обозреватель предупреждает об опасности, исходящей от Турции. Прекращение переговоров по безвизовому режиму, заморозка обсуждения членства страны в ЕС и жесткая критика Эрдогана со стороны еврочиновников могут спровоцировать кризис в отношениях между Брюсселем и Анкарой. Наиболее вероятным ответом турецкого лидера на дальнейшее "охлаждение" станет предоставление беженцам, размещенным на территории Турции, "коридора" в европейские страны. Автор убежден, что этот шаг может коренным образом изменить политический ландшафт Евросоюза. Три миллиона беженцев устремятся в "зажиточные" страны Европы в канун выборов во Франции и Италии, что безусловно усилит позиции противников ЕС.

Если это произойдет, то к власти во Франции, Италии и Германии придут евроскептики, пишет Хенли. При этом Марин Ле Пен уже заявила, что в случае победы на президентских выборах она инициирует референдум о выходе Франции из ЕС. Нидерланды, по мнению автора, также последуют ее примеру, а в Италии "Движение пяти звезд" скорее всего выступит за возвращение итальянской лиры.

"Будет очень нехорошо, если все это произойдет", — считает автор. Тем не менее он убежден, что Европе не удастся избежать потрясений. "Над Европой дуют ветра перемен, и странно, если мы не увидим новых жертв в лице представителей политических элит", — пишет обозреватель.

Хенли однако надеется, что "апокалиптический" сценарий не сбудется, а грядущий год будет спокойнее прошедшего как для Европы, так и для всего мира.