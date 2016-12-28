Турецкая армия убила 44 террориста ИГИЛ в Сирии

Вчера в результате антитеррористической операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции в сирийском регионе Аль-Баб, убито 44 члена террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, информацию об этом распространил генштаб ВС Турции.

Согласно информации, в результате взрыва заминированного автомобиля, принадлежащего ИГИЛ, ранено 117 террористов.

Отметим, что операция Fırat kalkanı началась 24 августа этого года. За прошедший период погибли 40 турецких военнослужащих.