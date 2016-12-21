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Новости » Хадис

Заповеди от имама Али (а)

Имам Али (а): "Заповедую тебе пользоваться лишь дозволенным, делать добро для своей семьи и во всех ситуациях помнить об Аллахе".

(Гураруль-Хикам, хадис 6131)


Опубликовано:28 Декабрь, 2016  16:57, ]]>Печать]]>
 
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