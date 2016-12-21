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Имам Али (а): "Заповедую тебе пользоваться лишь дозволенным, делать добро для своей семьи и во всех ситуациях помнить об Аллахе".
(Гураруль-Хикам, хадис 6131)
Генсек ОИС потребовал вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана
Заповеди от имама Али (а)
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Председатель Госкомитета: «На кладбищах будет запрещено заранее занимать дополнительные места»
Читатель спрашивает: В источниках упоминается сура «Гафир», однако в некоторых экземплярах Корана такой суры нет. Как иначе называется сура «Гафир»? Ислам в вопросах
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Толпа нигерийцев линчевала террористку с поясом смертника
За последние 13 лет в Ираке убито 455 журналистов
Запрещен ввоз в Азербайджан 55 наименований книг, пропагандирующих религиозный радикализм - Госкомитет
Американский генерал рассказал, когда освободят Мосул и Ракку
Почему пророк Давуд (а) не считается улуль-азм? Ведь и ему были ниспосланы Псалмы. Ислам в вопросах
Трамп: “ООН - место для приятного времяпрепровождения”
Анкара попросила поддержки с воздуха в Сирии
Как должен поступить человек, если в 3-м и 4-м рукатах вместо «тасбихати-арбаа» начнет читать «Фатиху», и поймет это в середине? Ислам в вопросах