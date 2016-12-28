Генсек ОИС потребовал вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана

Новоизбранный генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф аль-Усеймин направил письмо министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В письме новоизбранный генсек поблагодарил Э.Мамедъярова за поздравления по случаю своего избрания и выразил уверенность в том, что за время руководства организацией сделает все возможное для дальнейшего развития отношений между Организацией исламского сотрудничества и Азербайджаном на основе взаимных интересов.

В письме Юсуф аль-Усеймин в очередной раз подчеркнул позицию ОИС по поводу армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, осудил армянскую сторону за агрессию в отношении Азербайджана и потребовал незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана.