Трамп рассказал о своем “очень приятном” телефонном разговоре с Обамой

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что вместе с действующим президентом страны Бараком Обамой они провели «очень приятный» телефонный разговор.

Как передает islam.az, об этом сообщает агентство Reuters. «Он позвонил мне. У нас была очень, очень хорошая беседа….в целом обо всем, это была правда очень приятная беседа, и я думаю, что мы обсудили достаточно много проблем», - сказал избранный президент.

Трамп также подчеркнул, что его штаб ладит с администрацией Обамы так же хорошо, как и он с действующим главой государства.

Ранее Дональд Трамп поменял свое мнение о том, как проходит процесс передачи власти к нему от действующего президента страны Барака Обамы, охарактеризовав его как «гладкий».