Если события в мире происходят в соответствии с законами природы, то почему же происходят чудеса?

Читатель спрашивает: Если события в мире происходят в причинно-следственной закономерности и в соответствии с законами природы, то почему же происходят чудеса?

В Коране встречается понятие «суннатуллах». То есть, все события в этом мире Аллах подчинил определенным законам, чтобы предотвратить хаос, чтобы люди и даже животные понимали эти законы и действовали соответственно. Например, чтобы получить к столу хлеб, человек должен посадить пшеницу, ухаживать за ней, собрать урожай и перемолоть в муку, а затем только испечь хлеб. И большинство событий в мире происходят в похожей закономерности. Но иногда Аллах вмешивается в установленный порядок, и происходят чудеса. Эти чрезвычайные ситуации могут возникнуть после молитв пророков и имамов, праведных божьих рабов. Они происходят с целью уверить людей в могущество Аллаха. Если бы чудеса происходили каждый день, то они не имели бы никакой ценности. С другой стороны, люди не смогли бы понять закономерность природных процессов, повсеместно распространялись бы фанатизм и суеверия.