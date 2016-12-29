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Керри: “Иерусалим должен стать столицей Израиля и Палестины”

Иерусалим должен стать столицей обоих государств - Израиля и Палестины.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

Джон Керри  призвал также Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий ради собственной безопасности.

По его словам, обе стороны – и Палестинская автономия, и Израиль несут ответственность за то, что процесс мирного урегулирования находится под угрозой срыва.

«Ни поселенческая деятельность, ни терроризм не могут сделать этот процесс успешным», сказал Д.Керри.


Опубликовано:29 Декабрь, 2016  12:33, ]]>Печать]]>
 
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