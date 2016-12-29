Минобороны Азербайджана: Bраг понес тяжелые потери

Утром 29 декабря в засаду наших подразделений попала разведывательная группа Вооруженных сил Армении, которая пыталась нарушить азербайджано-армянскую государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Во время боевого столкновения вражеская сторона понесла большие потери и была вынуждена отступить.

В результате пропал без вести военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу. Его поиски продолжаются.

Скорее всего, Армению не устраивает наблюдающееся в последнее время на линии фронта относительное спокойствие и противоположная сторона периодически прибегает к провокациям. Министерство обороны отмечает, что в случае продолжения врагом аналогичных действий, его ждут еще большие и тяжелые потери.