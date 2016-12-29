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Командование армии Сирии объявило о полном прекращении огня с 30 декабря

Командование армии Сирии объявило о полном прекращении огня с 00:00 30 декабря.

Об этом сообщает агентство SANA.

«После побед и успехов, достигнутых вооружёнными силами на многих фронтах, Верховное командование армией и вооружёнными силами САР объявило о всеобъемлющем прекращении боевых действий на всей территории САР с 00:00 30 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00:00 30 декабря, передает islam.az со ссылкой на РТ.


Опубликовано:29 Декабрь, 2016  16:57, ]]>Печать]]>
 
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