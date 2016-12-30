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Режим прекращения огня был нарушен 65 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 65 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, Барекамаван, Воскеван, Довех Ноемберянского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Кехнягышлаг Агстафинского, Гаймаглы, Ашагы Аскипара, Кемерли Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении, были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг, Коханеби Товузского района, а также с позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции ВС Азербайджана на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Джавахирли, Шураабад, Юсифджанлы, Кенгерли, Сарыджалы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Тертерского, Физулинского и Джабраилского районов.


Опубликовано:30 Декабрь, 2016  11:50, ]]>Печать]]>
 
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