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Минобороны Азербайджана для возвращения тела Чингиза Гурбанова обратилось в международные структуры

Минобороны Азербайджана сделало заявление в связи с распространением армянами в социальных сетях фотографий тела погибшего азербайджанского солдата.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, в заявлении говорится:

«Несмотря на то, что сначала армянская сторона отрицала, что труп находится у них, вскоре после принятия Министерством обороны соответствующих мер и обнаружения неопровержимых доказательств, противник вынужден был распространить посредством социальных сетей фотографии нашего военнослужащего.

Для возвращения тела солдата Гурбанова Чингиза Салман оглы, погибшего при пресечении диверсии и оставшегося на подконтрольной противнику территории, Министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.

К сожалению, армянская сторона, в очередной раз введя в заблуждение представителей международных организаций, вновь пытается использовать данное событие для того, чтобы добиться своих грязных целей, демонстрируя при этом бесчеловечность по отношению к азербайджанскому народу.

В настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне».


Опубликовано:30 Декабрь, 2016  11:52, ]]>Печать]]>
 
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