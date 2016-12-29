Читатель спрашивает: Является ли мыльная вода очищающим средством?

Согласно шариату, скверну может очистить лишь вода без примесей. То есть, без запаха, цвета и вкуса. Такая вода называется чистой. Вода же с примесями называется водой «музаф». Ею невозможно очистить скверну. Если в воде будут видны пузырьки пены, она считается музаф, и не сможет что-либо очистить. Следует обратить внимание, что речь тут идет не об очищении от грязи, а об очищении от скверны. Мыльная вода может очистить предмет от грязи, но от скверны – нет.



