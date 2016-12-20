В Дагестане при ликвидации боевиков погиб сотрудник полиции

Двое боевиков ликвидированы в перестрелке в дагестанском Хасавюрте, погиб сотрудник полиции. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "ВАЗ-2107", обстреляли наряд полиции. Ответным огнем боевики были ликвидированы. В ходе перестрелки от полученных ранений погиб сотрудник полиции", — рассказал собеседник агентства.

На месте работает оперативно-следственная группа, отметил он.