Война бросает Анкару в объятия Москвы

İslam.az предлагает вниманию читателей статью Омара Бессама (Дамаск), опубликованную на сайте haqqin.az.

Под самый занавес уходящего года Россия и Турция согласовали совместный план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Согласованию предшествовали многочисленные прямые и телефонные переговоры между лидерами и официальными лицами Турции, России и Ирана. В частности, 20 декабря в Москве прошла встреча министров обороны и иностранных дел трех государств, на которой обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии. Окончательное решение сирийской проблемы планируется выработать на встрече президентов Турции, России и Ирана в Астане. Представителей США, Саудовской Аравии, Катара, ЕС и ООН на встречу не пригласили.

Почему Анкара, долгие годы оказывавшая поддержку вооруженным оппозиционным группировкам, решила действовать заодно с Москвой и Тегераном? Насколько успешной будет попытка национального примирения в Сирии в трехстороннем региональном формате?

В Сирии уже давно привыкли к тому, что проблемы сирийцев сами сирийцы не решают. Гражданская война стала не столько результатом общей усталости народа от правления династии Асадов, сколько активной деятельностью зарубежных инвесторов. Успехи и неудачи сирийской армии в первую очередь зависят от позиции союзников официального Дамаска — Москвы и Тегерана, а также активности внешних противников — США, Израиля, ЕС, Саудовской Аравии, Турции и Катара. Сирийцы не ждут разрешения проблем изнутри, отчаялись искать нового национального героя в своих рядах. В зависимости от своей политической ориентации они надеются на то, что Путин, Обама, Эрдоган или халиф Аль Багдади придут и наведут порядок в их многострадальной стране.

Сирия стала объектом соперничества и полем боя интересов великих держав, как в свое время Германия в годы Тридцатилетней войны. Для страны менее завидной судьбы трудно подыскать. Сколько попыток примирения было сделано! Один Женевский процесс под эгидой ООН чего стоит. Однако вплоть до настоящего времени никаких перемен так и не произошло. Никому не удалось усадить за стол переговоров представителей вооруженной оппозиции и властей. Ни один из влиятельных союзников участников конфликта не хотел уступать и требовал безоговорочной капитуляции соперников.

Сейчас ситуация изменилась в корне. Турция — самый главный союзник сирийской вооруженной оппозиции — пошла на переговоры с Россией и Ираном с целью достичь реального результата. Согласно теории, главным условием успеха переговорного процесса является желание участников достичь договоренностей. За все время конфликта такое состояние было достигнуто впервые.

Причиной изменения позиции Турции стало не только успешное освобождение Алеппо сирийскими войсками при поддержке Ирана и России. Кажется, за годы сирийской гражданской войны турецкая политическая элита глубоко разочаровалась в идеях «арабской весны» и поддержке вооруженной оппозиции.

Что Турция получила от многолетнего вовлечения в конфликт? Во внешней политике — конфликт со всеми старыми и новыми союзниками. Успешно зарекомендовавшая себя политика «ноль проблем с соседями» обернулась результатом «ноль соседей без проблем». С Ираном и Россией произошла размолвка из-за отношения к действующей власти. С США и ЕС разногласий по фигуре Башара Асада не было, однако Запад продолжает считать своими ближайшими союзниками курдов — по мнению Анкары, злейших врагов и террористов.

В экономике давно, как раз с начала конфликта, наблюдается стабильная рецессия. Турецкая экономика не показывает роста ВВП на душу населения с 2012 года, а национальная валюта в 2016 году станет одним из мировых лидеров по темпам спада (с 2,8 до 3,55 ТL за доллар США). Экспорт в недружественные страны падает, и даже позитивная для Турции как импортера энергоносителей динамика цен на нефть не исправляет дело.

В последние годы Турции сильно помогали Катар и Саудовская Аравия. Они перекладывали на свои плечи финансирование группировок боевиков, строили поселки для беженцев, старались покупать излишки турецкой продукции и осуществляли прямые инвестиции в экономику. Однако в последнее время на платежеспособность обоих нефтяных гигантов повлиял нефтяной кризис. Саудовская Аравия еще и оказалась втянута в долгосрочный и безуспешный йеменский конфликт.

От вовлечения в сирийский кризис Анкара получила одни разочарования. Более 3 миллионов беженцев, рост терроризма, почти полное прекращение экспорта в Сирию (ранее объемы достигали 3 миллиардов долларов в год). Операция «Щит Евфрата» казалась поначалу легкой прогулкой, в которой турецкие военнослужащие должны были принимать участие лишь в образе мудрых наставников бойцов сирийской оппозиции. Однако оказалось, что абсолютное большинство солдат из числа сирийских союзников не желает воевать против единоверцев из ИГИЛ, а если и воюют, то из рук вон плохо (в этом они недалеко ушли от сирийской армии). Сражаться пришлось самим. Продолжающаяся вот уже полтора месяца операция под сирийским Эль-Бабом унесла жизни уже более 20 турецких солдат.

К слову, США не так давно полностью прекратили авиаподдержку операции «Щит Евфрата» из-за столкновений ее участников с курдами. Кажется, сами обстоятельства бросают Анкару в объятия своих некогда заклятых оппонентов по Сирии — Ирана и России.

Для них содействие Турции в урегулировании конфликта также необходимо. Через турецкую границу проходит снабжение всей северной группировки боевиков. В случае его прекращения северный фронт окажется обречен. Антиасадовская коалиция после выхода из нее Турции окажется серьезно ослабленной, лишившись одного из самых важных ее участников. В Сирии Турция давно ассоциируется с поддержкой мусульман-суннитов, страдающих от засилья алавитского меньшинства у власти. Иран помимо всего прочего еще и замается прозелитизмом — распространяет нетрадиционный для большинства сирийцев шиизм. Выступив на стороне России и Ирана, Турция надеется радикально изменить отношение союзников к суннитам и к оппозиции в целом.

27-28 декабря при посредничестве Турции проходила встреча между российскими дипломатами и представителями нескольких радикальных оппозиционных группировок, в том числе таких влиятельных, как Джейш аль-Ислам, Ахрар аш-Шам, Файлак аш-Шам, и других. Именно с ними в конце концов договорились о наступлении перемирия. По информации от инсайдеров встречи, Турция предоставила гарантии защиты прав суннитов в Сирии, амнистии всем участникам не террористических вооруженных группировок и вовлечение их в последующий политический процесс.

Турция, Иран и Россия при всех их разногласиях по Сирии являются единственными силами в мире, заинтересованными в сохранении Сирии как единого государства в прежних границах и прекращении гражданской войны. Для всех трех государств в разной степени война в Сирии — это беженцы, терроризм, огромные расходы и нестабильность у границ.

Кажется, Турция оказалась готова ради решения курдского вопроса и прекращения войны в соседнем государстве пойти на серьезные уступки. Да, как отмечают многие мировые СМИ, Сирию будут делить. Но не по-живому, растаскивая по этноконфессиональным границам, а на сферы влияния, которые будут проходить скорее не по географическому, а по религиозному признаку. Однако это позволит сирийцам договориться друг с другом, если предварительно договорятся о сотрудничестве новые спонсоры мирного процесса — Тегеран, Москва и Анкара.