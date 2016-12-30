Президент Филиппин заявил, что у него нет времени притворяться хорошим

Лидер Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не пытается добиться расположения общественности, а вместо этого выполняет свои президентские обещания, сообщает издание Straits Times.

"Я не пытаюсь быть популярным президентом. Моя работа, мое обещание вам — это искоренить коррупцию, нелегальные наркотики. Я сделаю это. У меня нет времени на то, чтобы притворяться хорошим", — сообщил он в интервью одному из местных телеканалов.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, Дутерте отметил, что во время своей кампании он сделал торжественное обещание устранить криминал.

"Я хотел бы быть добрее, однако есть работа, которую нужно сделать, и сделаю ее. Я сделаю ее, даже если мне придется поставить под угрозу мою жизнь и само президентство", — заключил он.

Избранный в мае президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

Также резидент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао, и что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях.